Mercatino San Nicola, raccolti oltre 150mia euro in donazioni

Con la tradizionale consegna del ricavato si è chiusa l'edizione 2023 del mercatino di San Nicola, dopo ventitré giorni di spettacoli, gastronomia e soprattutto tanta solidarietà: in totale le circa settanta associazioni di volontariato, che si sono alternate fra i banchi di Piccapietra, hanno raccolto oltre 150mila euro in donazioni. A questi vanno aggiunti i 17mila euro di utile della manifestazione, che sono stati consegnati sabato 23 dicembre a tre progetti di Helpcode, Associazione Sei e Band degli Orsi.

Il ricavato di San Nicola è stato consegnato alle tre associazioni capofila dei progetti finanziati quest'anno, che si vanno così ad aggiungere agli oltre cento progetti aiutati nei quasi quarant'anni di mercatino: seimila all'associazione Sei, novemila alla Band degli Orsi e duemila a Helpcode.

"Sono numeri che certificano ancora una volta la generosità dei genovesi, che quando c'è da aiutare non si tirano certo indietro - ha commentato la presidente dell'Associazione Volontari del Mercatino, Marta Cereseto -. Quest'anno ci siamo impegnati a ricordare a tutti, che il mercatino nasce proprio come un luogo di solidarietà, per dare spazio ai progetti di autofinanziamento di tutte le associazioni, che ne fanno domanda".

"Non solo caprette e alto artigianato, dunque: dalla Gigi Ghirotti alla Lilt, dalla Croce Blu all'Abeo, sono state oltre settanta le realtà del terzo settore, che hanno animato gli spazi di San Nicola. A tutti - conclude Cereseto -, dagli artigiani degli stand, agli artisti che si sono avvicendati sul palco, ai ristoratori che hanno preparato i pranzi delle nostre sagre, ma soprattutto ai genovesi e ai turisti che hanno scelto di passare da San Nicola per un acquisto, un caffè, un piatto caldo o anche solo per curiosare, a tutti loro va il nostro più sentito grazie".