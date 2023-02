I mercatini di Natale di Ronco Scrivia premiati come i più originali d'Italia

I mercatini di Natale più belli e originali d'Italia? Sono a Ronco Scrivia: così il Comune si appresta a ricevere, per la seconda volta dopo il 2016, il premio nazionale "Italive.it - Il territorio dal vivo", che verrà consegnato ufficialmente il 28 marzo a Roma, allo stadio di Domiziano. Una grande soddisfazione per la cittadina che da 12 anni ormai organizza i mercatini natalizi nel rione Villavecchia in maniera decisamente particolare: nell'antico borgo, infatti, le bancarelle vengono allestite in cantine, garage e piccoli cortili, ospitate dai cittadini e diventando una festa di tutta la comunità.

"Quella dei mercatini è una giornata di festa che organizziamo in prossimità del Natale nella nostra strada storica - spiega il sindaco Rosa Oliveri a GenovaToday - e che coinvolge i cittadini in prima persona poiché mettono a disposizione garage, cantine e nicchie per ospitare gli artigiani e le loro creazioni, creando anche ornamenti e decorazioni. L'organizzazione diventa dunque un vero lavoro di comunità che va avanti costantemente e che coinvolge non solo la macchina comunale e i residenti, ma anche le associazioni di volontariato. Questo premio è un grande riconoscimento per il lavoro svolto dal rione Villavecchia, dalla Pro Loco Ronco Scrivia e dalla consigliera delegata Cinzia Gubbioli, con tutti gli assessorati comunali ".

Ai mercatini di Natale di Villavecchia arrivano ogni anno migliaia di persone: "Quest'anno - continua Oliveri - abbiamo organizzato anche il passaggio di un trenino turistico per portare i visitatori dal parcheggio al centro storico, in modo da permettere di trovare posti auto più facilmente. In una giornata sola arrivano anche più di duemila persone, per noi è un afflusso importante". I banchi ospitati nel borgo sono un'ottantina, dislocati in circa 35 spazi lasciati dai cittadini ma anche lungo la strada, in rientranze, nicchie e angoli, in modo da trasformare per un giorno una strada intera in una sorta di piccolo presepe.

Il successo è stato grande, dunque il Comune ha deciso di organizzare da un po' di tempo a questa parte anche un'edizione autunnale, con artigiani che arrivano dal territorio e da fuori: "Mentre a dicembre - conclude la prima cittadina - sono più concentrati sull'hobbistica e le idee regalo, a ottobre si contano più i prodotti gastronomici del territorio. Cerchiamo di dare spazio alla tradizione e allo stesso tempo alle novità e all'originalità. È un momento molto amato dai cittadini di Ronco Scrivia e porta anche un ritorno economico".

Italive.it, che ogni anno conferisce il premio ai mercatini più originali, è un servizio promosso da Comitas e ConsumerLab e avviato nell’aprile del 2011 dalla Markonet con il sostegno di Autostrade per l’Italia e la collaborazione di Coldiretti, per offrire agli automobilisti informazioni sulle attività che animano il territorio attraversato, promuovendo il turismo di qualità.