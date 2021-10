Chiavari, arriva il 'Memorial Di Capua': partita benefica con la Nazionale Cantanti

A due mesi dall'improvvisa scomparsa di Marco Di Capua arriva un evento benefico in memoria dell'amato primo cittadino di Chiavari.

Sabato 23 ottobre alle ore 16 allo stadio Comunale di Chiavari si giocherà il memorial "Marco Di Capua" per raccogliere fondi a favore del Villaggio del Ragazzo. A sfidarsi sul rettangolo verde saranno i Campioni del Cuore (nelle cui fila militava anche il sindaco) e la Nazionale Cantanti.

I biglietti potranno essere acquistati sul sito Etes.it e presso la tabaccheria Metaldi di Chiavari: dieci euro per la tribuna, sette per i distinti e cinque per le curve.