Medio Ponente: cinque casette in legno per il bookcrossing, realizzate dagli studenti del Cif di Borzoli

Sono state donate al Municipio VI Medio Ponente cinque casette in legno per il bookcrossing. Sono state realizzate nell’ambito del laboratorio di falegnameria del Cif di Borzoli dagli allievi dei corsi di inclusione socio-lavorativa finanziati da Regione Liguria attraverso il Fondo Sociale Europeo.

Nella mattinata di lunedì 19 giugno 2023 sono state consegnate all’assessore municipale Teresa Lapolla e al consigliere Paolo Carissimo, promotore dell’iniziativa.

"Per i nostri ragazzi una preziosa occasione per lavorare in gruppo a un progetto concreto, con risultati condivisi con la comunità" commentano dal Cif di Borzoli. Le casette saranno infatti presto collocate nei quartieri del Municipio Medio Ponente e saranno utilizzate per lo scambio dei libri. L'assessore Lapolla spiega: "Con il supporto dell’area tecnica studieremo la collocazione delle 5 casette. Il rischio zero non esiste ma prevederemo un sistema di monitoraggio per evitare eventuali atti di vandalismo".

Cos'è il bookcrossing

Il bookcrossing è un'iniziativa di distribuzione gratuita di libri. Materialmente consiste nella pratica di una serie di iniziative collaborative volontarie e completamente gratuite, che legano la passione per la lettura e per i libri alla passione per la condivisione delle risorse e dei saperi. L'idea di base è di lasciare libri nell'ambiente naturale compreso quello urbano, affinché possano essere ritrovati e quindi letti da altri, che eventualmente possano commentarli e altrettanto eventualmente farli proseguire nel loro viaggio. Il termine deriva da bookcrossing.com, un club gratuito di libri on-line fondato nel 2001 per incoraggiare tale pratica, al fine di 'rendere il mondo intero una biblioteca'.