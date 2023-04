Municipio Medio Ponente: "Al lavoro con il Comune per trovare aree sgambatura cani"

Come annunciato nelle scorse settimane il Comune, con in testa l'assessore agli animali Francesca Corso, sta cercando soluzioni e spazi da dedicare alla sgambatura dei cani. Mercoledì 12 aprile è stato anche fissato un incontro con consiglieri delegati dei nove Municipi per confrontarsi con i diversi territori, raccogliere problematiche e proposte.

Paolo Carissimo, consigliere capogruppo della Lega per il Municipio VI Medio Ponente con delega alla tutela e salvaguardia degli animali, spiega a Genova Today: "Come richiesto dai cittadini cerchiamo di trovare insieme soluzioni sul nostro territorio. Per quello che riguarda il Medio Ponente abbiamo individuato un'area alla Corderia sulla quale stiamo lavorando nel rispetto delle esigenze di tutti, padroni di cani e non. L'idea sarebbe quella di trovare un'area per la sgambatura in ogni quartiere, Coronata, Campi, Borzoli, Sestri Ponente, ecc..., studiando magari degli orari o delle giornate dedicate".

"Ci confronteremo con l'assessore - conclude Carissimo - per trovare le soluzioni migliori anche in base alle esigenze dei cittadini. Tra le mie proposte anche maggiori controlli e fermezza nei confronti di coloro che non raccolgono le deiezioni degli animali, una questione di rispetto e civiltà".