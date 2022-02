Il ritorno delle fontanelle: acqua pubblica per anziani e animali

Dopo l'installazione di tre nuove fontanelle nel Municipio 4 Media Val Bisagno, anche il consiglio comunale torna a discutere di acqua potabile in città.

La mozione è stata approvata durante i lavori a Tursi di martedì 8 febbraio, dal consigliere Campanella che l'aveva proposta già lo scorso novembre. "Essendo alle porte della prossima stagione estiva, temo che potremmo assistere a dei picchi di calore come abbiamo visto nel passato, con temperature inusuali, e dato che la nostra città è composta da molti over 75 che rappresentano il 30% della nostra popolazione e che questi sono spesso accompagnate da un animale domestico, tanto è vero che nella nostra città si registrano all'anagrafe canina quasi 60mila cani nelle nostre famiglie", spiega l'avvocato Alberto Campanella.

"Questi soggetti che sono più deboli, gli anziani e gli animali domestici, sono coloro che possono subire dei gravosi colpi di calore e sappiamo quanto possono danneggiare il fisico", il consigliere in più occasioni aveva anche sollevato e portato in consiglio il problema delle fontanelle cittadine rotte o piombate. "Per questi motivi chiedo di installare nei nostri quartieri diversi punti di abbeveraggio che possono essere utili non solo a noi umani e ai nostri anziani che camminano per le vie ma anche ai loro animali domestici, così che possiamo scongiurare i colpi di calore".

Alla richiesta di Campanella si è aggiunto anche il consigliere Giordano: "Il discorso dell'acqua pubblica è prioritario nella nostra città quindi che ben venga la riapertura delle fontanelle e di punti possibili che sono stati chiusi anche in virtù di una politica assurda di Iren che sta mettendo in atto, con il silenzio di questa Giunta, sulla chiusura dell'acqua, nel caso di morosità, a numerose famiglie in estrema difficoltà".

Non aspetta l'estate invece il presidente del Media Val Bisagno Roberto D'Avolio che nelle ultime settimane, dopo un percorso condiviso con i cittadini ha fatto installare, con il supporto di Iren e Aster, tre nuove fontanelle nei giardini Malaspina a Stagleino, nei giardini in via Ponte Carrega e nei giardini presso il Circolo dei Trenta.