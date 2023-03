Dai contrasti col fascismo alla sparizione di Italia '90, la medaglia di De Pra' tornerà sotto la Nord

Il consiglio comunale di Genova, nell'ultima seduta, ha approvato all’unanimità una mozione presentata dal consigliere Angiolo Veroli di Vince Genova per attivare l'iter burocratico organizzare la cerimonia e interrare, nel prato dello stadio 'Luigi Ferraris', la riproduzione della famosa medaglia assegnata dalla Figc a Giovanni De Prà, uomo simbolo della Nazionale italiana ed ex portiere del Genoa. Una carriera mai macchiata da un'espulsione e nemmeno da un'ammonizione.

Una storia infinita, che affonda le sue radici nel periodo fascista. Giovanni De Pra' (Genova, 28 giugno 1900-Genova,15 giugno 1979) fu il portiere del Genoa tra il 1921 e il 1933, vinse gli scudetti del 1923 e 1924 e partecipò alle Olimpiadi del 1924 e 1928 con la maglia dell'Italia. Per i suoi contrasti con il regime fascista fu l'unico calciatore a non ricevere la medaglia commemorativa voluta dal Governo italiano per la medaglia di bronzo conquistata ad Amsterdam. Oltre quaranta anni dopo, nel 1971, il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Artemio Franchi volle riparare al torto inferto consegnandogli una medaglia d’oro che alla sua morte venne interrata sotto la gradinata Nord dello stadio. Durante i lavori di ristrutturazione per i mondiali di Italia '90 la medaglia venne persa. Venne coniata, quindi, una fedele riproduzione nel 2011 con l’intento di eseguire nuovamente la cerimonia d’interramento, cosa non ancora avvenuta.

La mozione votata dal consiglio comunale con parere favorevole espresso dall’assessore Alessandra Bianchi impegna ora sindaco e giunta: "A promuovere le opportune interlocuzioni con il Comitato Regionale Figc, la Federazione Italiana Gioco Calcio e con il Genoa per individuare l’occasione più opportuna per procedere all’organizzazione della cerimonia di interramento della riproduzione della medaglia di Giovanni De Prà".