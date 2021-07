Finale Europei di calcio, tutti i maxischermi di Genova per seguire l'Italia

È previsto domani sera - domenica 11 luglio alle 21 - il fischio di inizio della finale degli Europei di calcio, che vedrà in campo l'Italia contro l'Inghilterra.

A Genova cresce la voglia di tifare per la Nazionale e, per evitare assembramenti in questo tempo di pandemia, in città sono stati organizzati diversi punti con maxischermi in modo da "sparpagliare" il tifo ed evitare di concentrarlo su un'unica piazza.

I maxischermi in città

A Genova il Comune ha deciso di allestire due maxischermi per chi vuole seguire la partita, ecco dove:

piazza De Ferrari

Porto Antico

Ma poi ci sono anche altri maxischermi allestiti da associazioni, realtà e strutture private. Senza contare che quasi tutti i locali predisporranno tv all'aperto per seguire la finalissima.

Ecco altre realtà che predisporranno maxischermi ma attenzione, vista la situazione sanitaria sono tutte su prenotazione:

Giardini Luzzati (posti esauriti)

(posti esauriti) Soc S. Bartolomeo Certosa in via San Bartolomeo della Certosa, necessaria la prenotazione entro domenica alle 12 lasciando nome e cognome al bar

in via San Bartolomeo della Certosa, necessaria la prenotazione entro domenica alle 12 lasciando nome e cognome al bar Arena Albaro in piazza Henry Dunant, ingresso consentito ai soli clienti delle attività della struttura

in piazza Henry Dunant, ingresso consentito ai soli clienti delle attività della struttura Habanero in via Trento promette di far seguire la partita «sullo schermo più grande di Genova», su prenotazione al numero 010.3624574.

in via Trento promette di far seguire la partita «sullo schermo più grande di Genova», su prenotazione al numero 010.3624574. Il Paguro a Vesima trasmetterà la partita su schermo a due passi dal mare. Su prenotazione al numero 3453574454.

a Vesima trasmetterà la partita su schermo a due passi dal mare. Su prenotazione al numero 3453574454. Era Ora in via Soliman a Sestri Ponente. Su prenotazione, con cena, al numero 3892908111

Prolungamento orari metropolitana

In occasione della finale degli Europei, la metropolitana di Genova sarà in servizio fino all’una e mezza di notte per agevolare i cittadini che seguiranno la Nazionale presso i maxi schermi allestiti in centro.

La frequenza della metro sarà di 10 minuti dalle ore 22.55.

Le ultime partenze sono programmate da Brin alle ore 1.05 e da Brignole alle ore 1.25.

Sicurezza: il timore dei municipi

Memore di quanto successo la serata della semifinale, con massicci festeggiamenti di massa ma anche qualche disordine, il presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratù aveva chiesto al Comune di allestire più maxischermi in centro e, dove possibile, nel centro storico, per evitare che le persone si concentrino in un solo luogo.

«La sera della semifinale - aveva detto Carratù nei giorni scorsi - ci sono state segnalate intemperanze proprio nella zona del Porto Antico e in piazza De Ferrari dove ai tifosi festanti si sono unite, purtroppo, alcune persone in stato di ebbrezza».