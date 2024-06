Maturità, al via la seconda prova: tutte le materie e le tracce, Platone al classico

Si apre il secondo giorno dell'esame di Stato 2024 che in Liguria coinvolge circa 11mila studenti all'ultimo anno di licei, istituti tecnici e professionali. Se ieri la maturità è stata inaugurata con la prima prova e il tema, oggi tocca alle discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio.

La campanella è suonata alle 8,30. Versione di greco al liceo classico e matematica al liceo scientifico, mentre ieri tra le tracce della prima prova c'erano la guerra, i blog, l'imperfezione, Ungaretti e Pirandello.

Tutte le tracce della seconda prova

Al liceo classico, una volta aperto il plico, gli studenti hanno scoperto che il testo su cui devono lavorare è una versione di Platone, con un testo tratto dall'opera 'Minosse o della legge'. Non uno degli autori più complessi da tradurre, e non una scelta "sorprendente". Si ricorda ancora, per esempio, la scelta inattesa di un brano di Epitteto alla Maturità 2001. L'autore scelto nel 2024 è invece ben noto ai maturandi (o almeno, dovrebbe esserlo). Platone non usciva dal 2010 e diventa così l'autore più proposto nelle maturità classiche moderne, con tre versioni (2024-2010-2004).



La manutenzione di una piccola officina di vernici e colori, i possibili guasti, le misure di prevenzione e protezione: è la prova proposta agli Istituti professionali con il vecchio ordinamento. Le caratteristiche e le proprietà dei materiali utilizzati nei processi produttivi e le tecnologie e tecniche per la lavorazione dei prodotti per la prova degli Istituti professionali con il nuovo ordinamento.



Il caso presentato per la prova di Economia Aziendale, secondo scritto della Maturità 2024 per gli istituti tecnici a indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, riguarda una tipica Pmi italiana che opera nel settore dell'elettronica, dell'elettromeccanica e dell'elettromedicale e che è alle prese con progetti di sviluppo in ottica sostenibilità ma anche con la carenza di giovani in ottica di ricambio generazionale della forza lavoro.



Al liceo di Scienze Umane la seconda prova della maturità sarebbe sull'interazione attiva nell'ambiente educativo, sulla base della scuola proposta da Maria Montessori e quella di John Dewey. Prova basata sull'opera del filosofo e pedagogista Dewey "Esperienza ed educazione".



Entrambi i problemi di Matematica proposti allo Scientifico sono due classici studi di funzione. Il primo ha un'impostazione classica e non presenta alcun riferimento alla realtà. Il secondo, invece, pur conservando un'impostazione classica riporta due frasi che vogliono aiutare a contestualizzare il problema, pur non entrando poi nello svolgimento pratico. Gli 8 quesiti di matematica vertono su analisi matematica, calcolo delle probabilità, geometria piana e analitica. Non mancano in questo caso riferimenti alla realtà: dal triangolo isoscele alla moneta truccata, passando per la descrizione matematica dell'orbita della Terra intorno al sole e per una citazione di Gadda, che nei racconti de L'Adalgisa - Disegni milanesi descrive minuziosamente le mattonelle di forma esagonale indicandone le dimensioni e la disposizione. La prima frase contenuta in una delle tracce di Matematica per il Liceo Scientifico è del matematico italiano Ennio De Giorgi: "All'inizio e alla fine, abbiamo il mistero...A questo mistero la matematica ci avvicina, pur senza penetrarlo". La seconda frase è, invece, del matematico britannico Hardy: "Le forme create dal matematico, come quelle create dal pittore o dal poeta, devono essere belle: le idee, come i colori o le parole, devono legarsi armoniosamente. La bellezza è il requisito fondamentale: al mondo non c'è posto perenne per la matematica brutta".

Tutte le materie della seconda prova

Ecco tutte le materie della seconda prova della maturità 2024.

Licei: Greco per il Liceo classico; Matematica per il Liceo scientifico, anche per l’opzione Scienze applicate e la Sezione a indirizzo Sportivo; Lingua e cultura straniera 3 per il Liceo linguistico; Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane (Diritto ed Economia politica all’opzione Economico-sociale); Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il Liceo artistico; Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale; Tecniche della danza per il Liceo coreutico.

Istituti tecnici: Economia aziendale per l’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” (Economia aziendale e Geo-politica nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”) e Discipline turistiche e aziendali per l’indirizzo Turismo; Topografia per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”; Sistemi e reti per entrambe le articolazioni dell’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni”; Progettazione multimediale nell’indirizzo “Grafica e comunicazione”; Trasformazione dei prodotti per l’articolazione “Produzioni e trasformazioni” degli Istituti agrari (Viticoltura e difesa della vite per l’articolazione “Viticoltura ed enologia”).

Dalla Regione: "Siate orgogliosi del percorso compiuto fino a ora"

"Un abbraccio speciale a tutti gli studenti liguri che questa mattina stanno entrando nelle aule per gli Esami di Stato. Cari ragazzi, affrontate la 'maturità' con coraggio e determinazione, siate orgogliosi del percorso che avete compiuto fino ad ora, dei sacrifici e della dedizione che avete impiegato. Nonostante l’inevitabile concitazione di questi giorni, state vivendo momenti pieni di emozioni uniche e indescrivibili che ricorderete per tutta la vita": così, ieri, all'inizio dell'esame, il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana e l’assessore alla Scuola Simona Ferro.