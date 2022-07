Maturità 2022, le date delle prove suppletive: quanti studenti le hanno richieste in Liguria

Sono 32 gli studenti liguri che, per motivi di salute, non sono riusciti a sostenere le prove dell'esame di Stato 2022: questo il numero di richieste elaborato dall'Ufficio Scolastico Regionale.

Le date ufficiali delle prove suppletive sono uscite: coloro che non hanno potuto sostenere la prima prova la ripeteranno il 6 luglio, mentre il giorno della seconda prova è il 7 luglio. A seguire gli orali.

In provincia di Genova 21 ragazzi non sono riusciti, per malattia, a sostenere la maturità insieme ai loro compagni. In provincia di Imperia uno studente solo, in quella della Spezia 5 e in quella di Savona di nuovo 5.