Mattarella premia la dottoranda UniGe Chiara Monacchini con la Mela d'Oro 2024

Chiara Monacchini, laureata e dottoranda dell’Università di Genova, è una “donna che fa la differenza”. È stata insignita dal Presidente della Repubblica in persona, Sergio Mattarella, con la Mela d’Oro 2024 nella sezione neolaureate del Premio Marisa Bellisario “Donne che fanno la differenza”.

Laureata magistrale in Ingegneria Meccanica e dottoranda in Scienze e tecnologie del mare al Dipartimento di Economia, Chiara Monacchini ha meritato il premio grazie al suo lavoro di ricerca, svolto in collaborazione con Duferco spa, intitolato “Analisi tecnico-economica di un impianto di produzione di metanolo da idrogeno rinnovabile e CO2 catturata”.

Il premio, istituito nel 1989 e giunto oggi alla sua 36esima edizione, è nato per promuovere le donne protagoniste dello sviluppo e della ricerca, a livello e internazionale. Ogni anno viene assegnato a donne che lavorano nella scienza, nell’economia, nel management, nella cultura, nell’informazione, nello spettacolo, nello sport.

Insieme alla dottoressa Monacchini, nella cornice del Parco Archeologico del Colosseo, sono state premiate anche le vincitrici delle altre sezioni del Premio Bellisario: l’archeologa Alfonsina Russo, la giornalista Giovanna Botteri e l’attrice Margherita Buy. La premiazione, avvenuta il 14 giugno 2024, è andata in onda su RaiUno.