Matrimonio super lusso a Portofino per il figlio di un magnate indiano

Nozze da sogno nella cornice di Portofino per Anant Ambani, figlio del magnate indiano Mukesh Ambani e Radhika Merchant, nonché erede di un vero e proprio impero miliardario. Il padre infatti è patron della Reliance Industries Limited che, secondo Forbes, vale 119 miliardi di dollari, mentre la madre è figlia di un altro grande imprenditore questa volta in campo sanitario. Uno degli uomini più ricchi del mondo, per uno dei matrimoni che promette di essere uno dei più costosi degli ultimi anni.

Le celebrazioni hanno preso il via con una sontuosa festa pre-matrimoniale a Jamnagar, nel Gujarat in India, lo scorso marzo, durante la quale la famiglia Ambani ha speso 8 milioni di dollari per una performance esclusiva di Rihanna. Tra gli ospiti illustri figuravano nomi come Mark Zuckerberg e Bill Gates. E ha visto la presenza di più di mille invitati, tra cui star di Bollywood, miliardari e celebrità internazionali.

Il 29 maggio, intanto, più di mille ospiti arriveranno in aereo a Palermo e da qui si sposteranno su una lussuosa nave da crociera privata che li porterà fino al porto di Genova: da qui, il 1 giugno, appuntamento a Portofino per un'altra esclusiva cerimonia prematrimoniale. Occhi puntati sull'evento ligure (anche se sarà blindato) a cui potrebbero prendere parte nuovamente big come Zuckerberg e Gates. Le nozze vere e proprie, secondo indiscrezioni, sono previste sempre a Portofino a luglio.

Non è la prima volta che vip e celebrità scelgono Portofino per le loro nozze (o anniversari): negli ultimi anni è toccato a Sia, Kourtney Kardashian e ai Ferragnez (Chiara Ferragni e Fedez) che, prima della separazione, avevano festeggiato in Liguria il loro anniversario.