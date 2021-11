Matrimonio davanti alla vasca con gli squali per Antonella e Massimiliano

Sabato 30 ottobre la vasca degli Squali dell'acquario di Genova ha fatto da cornice al matrimonio civile di Antonella e Massimiliano, che hanno scelto questa location eccezionale per 'dirsi di sì'. Gli sposi, originari di Roma, hanno da tempo scelto Genova come città in cui vivere.

Amanti entrambi del mare - lui è un appassionato skipper - hanno deciso che il mondo sommerso dell'acquario fosse il luogo più adatto e suggestivo per sancire ufficialmente il loro legame affettivo. La cerimonia si è svolta alla presenza di un ristretto gruppo di parenti e amici.

Grazie alla collaborazione con l'assessorato ai Servizi Civici di Genova, l'acquario rappresenta una delle prestigiose sedi in ambito cittadino, quali Palazzo Ducale, Castello D'Albertis, Stadio Luigi Ferraris e Villa Pallavicini, dov'è possibile celebrare il rito civile.

Il lieto evento conferma la ripresa dell'attività della struttura genovese anche per quanto riguarda l'organizzazione di eventi e feste private per diversi target, attività a lungo rimasta ferma a causa dell'emergenza sanitaria. Le 70 vasche del percorso possono essere utilizzate per ambientare i diversi momenti del matrimonio, dalla celebrazione del rito civile al ricevimento vero e proprio.

Se la terrazza esterna della Tolda si presta per servire l'aperitivo con vista sulla Lanterna e il Porto Antico, il Padiglione Cetacei, con i due livelli di visita, presenta diverse opportunità: la sala vetrata superiore può essere allestita per cocktail a bordo vasca con vista sui delfini che nuotano a filo d'acqua sotto le luci della città, mentre il salone immerso del piano inferiore diventa luogo ideale per il momento della cena.

Maggiori informazioni, nella sezione dedicata del sito acquariodigenova.it/location-eventi/wedding-e-feste/.