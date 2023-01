Wedding Awards: gli operatori del matrimonio premiati a Genova e provincia

Fotografi, fornitori di catering, location, cantanti, agenzie viaggi e naturalmente negozi di abiti per gli sposi: sono stati consegnati i Wedding Awards, i premi che vengono dati alle aziende della grande filiera che ruota intorno ai matrimoni, e anche a Genova e provincia sono diversi gli operatori che hanno ricevuto il riconoscimento.

I Wedding Awards 2023, conferiti dal portale Matrimonio.com, riguardano i'impegno e il duro lavoro dimostrato dagli operatori nel 2022, anno memorabile per il settore. Le cerimonie rimandate a causa del covid, sommate a quelle già previste per il 2022, hanno infatti generato un vero e proprio boom di cerimonie, che continuerà anche nel 2023 nonostante l’ombra dell’inflazione. Secondo gli indicatori globali di Matrimonio.com, questo sarà un anno altrettanto positivo per il settore, con un aumento del 5% rispetto al 2019, ultimo anno di normale attività prima della pandemia.

I Wedding Awards, arrivati quest'anno alla decima edizione, sono nati con l’obiettivo di riconoscere l’eccellenza del servizio offerto dalle aziende del settore nuziale in Italia e con gli anni è diventato un marchio di garanzia per le coppie alle prese con i preparativi di nozze. Attualmente, questi premi si basano su più di 8 milioni di recensioni di coppie iscritte ai portali del gruppo.

Gli operatori premiati a Genova e provincia

Banchetto

Agricuoco Eventi - Sestri Levante

Al Mulino di Fondo - Serra Riccò

Cantina degli Abissi - Sestri Levante

Grand Hotel Miramare - Santa Margherita Ligure

Hotel Cenobio dei Dogi - Camogli

Hotel Vis a Vis - Sestri Levante

L'Esedra di Santo Stefano - Sestri Levante

Villa Passo d'Oro - Genova

Catering

La Tavola Imbandita - Pieve Ligure

Fotografia

Ama Wedding Genova - Genova

AW Productions Photo - Genova

Fotografi Boccadasse - Genova

Mara Ramella Fazzari - Genova

Marzia Wedding - Genova

Mauro Pluas Photography - Genova

Myshotmedia - Chiavari

Afrodite - Chiavari

Video

Alexis Guerra - Genova

AW Productions - Genova

DC Wedding Films - Genova

Escape Routine - Genova

Video paint - Genova

Musica

Elisabetta Rondanina - Genova

Giulia Ermirio Violista - Rapallo

Niky Russo - Genova

Alex Enne Dj - Genova

Dj Claudio Calabrese - Genova

Dj Erik - Genova

Marcellino Dj - Genova

Saimon Cavallari - Genova

Auto matrimonio

Auto d'epoca Mariti - Sestri Levante

Il Maggiolino di Federico - Genova

Partecipazioni

Alice Wedding Art - Genova

Marilù Wedding Card - Genova

Bomboniere

Mf Eventi Emozioni e Sapori - Genova

Le sfumature del confetto - Genova

Fiori e decorazioni

Fiori di Franca - Genova

Il Caruggio Fiorito - Cogoleto

L'elfo piante e fiori - Genova

Eufloria - Genova

Wedding planner

Ilaria Veggi Events - Genova

Mrs Event - Genova

Torte nuziali

B.Cakes di Sara Becciu - Genova

Le Dolci Promesse - Genova

Sposa e accessori

Maria Paola Conte - Genova

Monti Show Room - Savignone

Parodi Spose - Genova

Spose Così - Genova

Vanny Spose - Genova

Angelo Nacci - Genova

Atelier Emé - Genova

Come in una favola - Genova

Sposo e accessori

Peruselli Bruno - Genova

Bellezza e benessere

Daniela make up - Busalla

Federica Pitto make up - Genova

Laura B. make up - Genova

Albaro Beauty - Genova

Sabina Hair&Beauty - Genova

Trucco&Parrucco - Genova

Luna di miele

Fieschi Travel - Genova

Il Mondo Capovolto - Genova

SastesiTour - Genova

Altro