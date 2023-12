Matrimoni: in Liguria la più alta percentuale di seconde nozze

È la Liguria la regione che nel 2022 ha visto celebrare il più alto numero di secondi matrimoni, con almeno uno dei due sposi che era già convolato a nozze in precedenza. Qui, sul totale delle celebrazioni, il 34,5% dei matrimoni coinvolge un partner già al secondo (o terzo) "sì".

I dati arrivano dal report Istat 'Matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi' anno 2022. Secondo questo dossier, l'anno scorso le seconde (o successive) nozze sono state 42.918, finora il valore più alto mai registrato, con una quota sul totale dei matrimoni che si attesta al 22,7%. Tale percentuale solo nel 2020 era stata più elevata (28%) ma tale circostanza si verificò in realtà come conseguenza di una congiuntura sfavorevole che fece contrarre in modo più deciso i primi matrimoni e, all’interno di questi ultimi, quelli religiosi.

L’aumento delle seconde nozze è del +12,9% rispetto al 2021 e del +13,1% rispetto al 2019. La tendenza all’aumento, quindi, appare confermata mentre gli effetti congiunturali della pandemia risulterebbero superati.

I matrimoni successivi al primo sono più diffusi nei territori in cui si registrano tassi di divorzio più elevati, ovvero nelle regioni del centro-nord. Le percentuali più alte di matrimoni con almeno uno sposo alle seconde nozze sul totale delle celebrazioni si osservano in Liguria (34,5%), Friuli-Venezia Giulia (32,6%) e Valle d’Aosta/Vallée d'Aoste (32,1%). Le incidenze più basse si rilevano, invece, in Basilicata (9,5%) e Calabria (10,9%).