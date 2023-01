A "Masterchef" la prova con gli gnocchi al pesto (e non mancano gli orrori)

Puntata genovese quella di "Masterchef" andata in onda giovedì 5 gennaio su Sky: l'ospite della serata, chef Davide Scabin, ha messo alla prova i concorrenti con un piatto semplice (almeno in apparenza), ovvero gli gnocchi con il pesto, seguendo la preparazione del Campionato Mondiale del Pesto di Genova.

Ma se la ricetta del pesto per un genovese è una "religone", non tutti i concorrenti della dodicesima edizione del cooking show erano preparati (anche perché non c'era nessun ligure). In più, per complicare il tutto, tra gli ingredienti forniti c'erano anche alcuni "intrusi" inseriti appositamente.

E così, mentre alcuni degli aspiranti chef hanno fatto un buon lavoro armati di mortaio e pestello, altri si sono lasciati andare a veri e propri orrori: troppo sale, troppo aglio, pinoli tostati, burro nella preparazione, pesto ripassato in padella, parmigiano grattugiato sopra. Non solo, perché per un risultato ottimale bisognava rispettare anche l'ordine degli ingredienti da mettere nel mortaio. Meno problemi con la preparazione degli gnocchi fatti a mano, presenti nella tradizione culinaria nazionale.

Al termine delle preparazioni, l'assaggio degli chef Davide Scabin, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli ha premiato i concorrenti che hanno fatto il piatto di gnocchi al pesto migliore: coloro che hanno passato il test sono riusciti a salvarsi e hanno evitato ulteriori prove. A realizzare il miglior piatto, a detta dei giudici, Lavinia Scotto, 22enne di Chieri.

A fine puntata, chef Scabin ha salutato i concorrenti con due riflessioni adatte agli gnocchi al pesto, piatto solo in apparenza semplice e parte della tradizione genovese: "La semplicità non è banale, ci sono solo cuochi banali. E poi la tradizione è la cosa più moderna che esiste, forse in futuro innoveremo con quello che ci siamo dimenticati"