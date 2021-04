Protezione Civile, la Guardia di Finanza dona 80.000 mascherine sequestrate

I dispositivi, Ffp2, sono oggetto di un procedimento penale: attestata l’idoneità, sono state consegnate ai volontari per svolgere le loro attività

Circa 80.000 mascherine Ffp2 oggetto di sequestro sono state donate dalla Guardia di Finanza ai volontari della Protezione Civile di Genova per svolgere la loro attività sul territorio.

I militari del Nucleo Operativo Metropolitano Genova le hanno consegnate in settimana insieme con la perizia tecnica dell'Università di Firenze comprovante la loro idoneità. Le mascherine erano infatti state sequestrate nell’ambito di un procedimento penale, ma non era stata messa in discussione la loro efficacia nella protezione contro il virus.

Lo scopo è che i dispositivi vengano distribuiti gratuitamente ai volontari della Protezione Civile per gli utilizzi operativi in caso di necessità: «Un bell'esempio di collaborazione e di sinergia - ha fatto sapere il Coordinamento dei volontari ringraziando la Guardia di Finanza - che rappresenta uno dei lati migliori del nostro paese».