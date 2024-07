Stop alle mascherine negli ospedali. Gratarola: "Non è un liberi tutti"

Il 30 giugno 2024 è scaduta l'ordinanza del ministero che prevedeva, ancora, l'utilizzo delle mascherine all'interno degli ospedali e dei luoghi di cura. Forse l'ultimo residuo delle misure anti covid.

Nel corso di un punto stampa sulla sanità l'assessore regionale Angelo Gratarola ha però lanciato un appello: "Non è un liberi tutti. Quando si va all'interno di un ospedale o in un luogo in cui vi sono persone immunodepresse, sarebbe buona norma tenere una mascherina. Soprattutto se è proprio necessario andare a trovarle anche quando siamo raffreddati. Ricordo anche che i direttori sanitari possono ancora oggi prevedere l'obbligo in particolari situazioni di rischio".

"Con l'uso della mascherina durante il covid - ha sottolineato Gratarola - abbiamo praticamente azzerato la diffusione di altri virus".

