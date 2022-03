Zelensky cita Genova, Bucci: "Non vogliamo la guerra e i bombardamenti"

"Capisco lui che abbia citato Genova, certamente noi non immaginiamo Genova bombardata, ma da un certo punto di vista possiamo anche definirlo un complimento il fatto che abbia citato Genova, il fatto che lui sia stato qui è una cosa positiva". Così il sindaco Marco Bucci, a margine del congresso della Cisl di martedì 22 marzo, ha commentato il discorso del presidente ucraino Zelensky durante che ha paragonato, per dimensioni e caratteristiche, Genova a Mariupol, città bombardata e distrutta dai russi.

"Non vogliamo la guerra e non vogliamo i bombardamenti" - ha detto Bucci - Genova ha già subito bombardamenti nella storia, gli ultimi tre o quattro della seconda guerra mondiale sono stati terribili quini non vogliamo una cosa di questo tipo".

È stato anche ricorda che ad Euroflora non ci sarà la Russia, dopo la rinuncia del consolato, ma altri eventi che coinvolgono la federazione russa sono con il punto interrogativo, come una mostra in programma a Mosca per l'autunno: "Non so se la faremo - spiega il sindaco - è tutto ancora molto indeciso, non è giusto rinunciare agli aspetti culturali anche per la popolazione della russia stessa ma ci sono anche altre considerazione da tener presenti; ora è presto per dirlo, questo evento è in stand by e, in generale, valuteremo caso per caso".