Rapallo in lutto, morto l’ex consigliere comunale Mario Fazzini

Impegnato in Comune per vent’anni, è stato anche esponente di spicco di molte associazioni territoriali e volto del commercio locale

Rapallo in lutto per la morte di Mario Fazzini, ex consigliere comunale, volto simbolo del commercio locale e sostenitore di numerose associazioni attive sul territorio.

Presenza fissa al Santuario di Nostra Signora di Montallegro, Fazzini era molto noto e conosciuto nella cittadine del Tigullio, e sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa.

A esprimere dispiacere è stato anche il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco: «Mi unisco insieme al presidente del consiglio Mentore Campodonico ed all’amministrazione comunale tutta, al dolore per la scomparsa di Mario Fazzini ex consigliere comunale per tante legislature, dal 1975 al 1995, esponente di spicco di tante associazioni che svolgono importanti attività per la città di Rapallo».