Vietato l'ingresso ai cani alla Marinella di Nervi, Mendelevich: "Scelta conviviale"

La Marinella finalmente ha riaperto sul lungomare Anita Garibaldi di Nervi, ma il lounge bar e il ristorante (per ora gli unici operativi) non ammettono gli animali. Una doccia fredda per chi contava di portarsi dietro il proprio amico a quattro zampe, e che ha scatenato una marea di commenti sui social.

Da una parte ci sono coloro che ringraziano la gestione per il divieto (“grazie per il rispetto dei clienti che non hanno piacere a pranzare e fare colazione in vicinanza di animali”), mentre dall’altra un fiume ben più corposo di proteste.

E la polemica di inizio anno a levante è servita: “Non sono ammessi gli animali – chiarisce Igor Mendelevich, imprenditore che si è occupato del recupero dell'immobile, a GenovaToday – così come non è ammesso fumare neanche all'aperto, così come non sono ammesse quelle cose che possono dare fastidio alla convivialità. Faccio parte della protezione animali più altre associazioni da 50 anni, amo gli animali ma se parliamo del ristorante chi può sapere se ci sono clienti che hanno paura di animali o che sono allergici al loro pelo? Se dobbiamo gestire un locale pubblico, dobbiamo fare delle scelte”.

Mendelevich non nasconde di aver preso una decisione facilmente definibile come anti commerciale: “Sì perché rinuncio a dei clienti, ma non è una scelta contro gli animali. Chi viene qui non deve sentire il fastidio del fumo del vicino di tavolo, e allo stesso modo non deve preoccuparsi della taglia o del fastidio che può procurare l’animale di chi è seduto accanto a lui. È una scelta conviviale: chi ha un animale si deve domandare in primo luogo se il suo amico a quattro zampe dà fastidio, chi fuma deve chiedersi se la sua sigaretta non infastidisce, non devono essere gli altri a lamentarsi, mi sembra normale, è educazione”.