Giro d'Italia in barca a vela insieme al gatto, la nuova avventura dell'attrice Marianna De Micheli

Tappa a Chiavari l'attrice milanese nota per aver recitato nella soap opera CentoVetrine: partirà da Ventimiglia e navigherà intorno alla penisola per arrivare a Trieste

Marianna De Micheli, attrice milanese nota per aver recitato nella soap opera CentoVetrine, sta preparando il suo giro dell'Italia in barca a vela in compagnia del suo gatto Jingiok. Partirà nei prossimi giorni da Ventimiglia per arrivare fino a Trieste dopo aver navigato intorno a tutta la penisola.

Giovedì 25 febbraio 2021 ha fatto tappa a Chiavari dopo essere partita dalla sua base operativa nello spezzino: ha incontrato l'assessore Gianluca Ratto che le ha fatto conoscere la città congratulandosi per l'iniziativa, che partirà a inizio marzo.

Il progetto di Marianna De Micheli, come lei stessa ha spiegato in un video pubblicato sul proprio canale youtube, nasce per fare conoscere le bellezze dell'Italia vista dal mare e per raccogliere le storie di tutti coloro che popolano i tantissimi porti d'Italia, storie che racconterà attraverso i propri canali social ai propri follower. La sua impresa vuole anche essere un esempio per tutti coloro che hanno voglia di mettersi in gioco: l'attrice, dopo otto anni passati sul set come protagonista della popolarissima soap opera italiana CentoVetrine, aveva infatti deciso di cambiare vita calandosi nei nuovi panni della velista. Già negli anni scorsi aveva infatti circumnavigato l'Italia pubblicando anche un libro, intitolato "Centoboline", un vero e proprio diario di bordo delle sue avventure in mare.