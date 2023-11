"Mareggiata storica", inizia la corsa ai ripari

È attesa nelle prossime ore quella che Arpal ha definito una "possibile mareggiata storica" che potrebbe colpire, in particolar modo, sul centro levante nella giornata di domani, venerdì 3 novembre.

Massima attenzione dunque è rivolta non solo alle piogge, persistenti e intense con possibili temporali forti, che hanno costretto a diramare l'allerta gialla sul centro e arancione sul levante, ma anche al vento forte e rafficato e all’intensa mareggiata da libeccio che colpirà soprattutto le coste orientali.

Già oggi il vento è molto forte, paragonabile quasi a quello della storica mareggiata del 2018 che devastò il litorale da Rapallo ad Arenzano, fortunatamente a quote più elevate; grande attenzione dunque per chi dovesse recarsi in prossimità delle nostre coste. Intanto è corsa ai ripari per gli esercenti e le associazioni che si trovano vicino al mare o vi gestiscono attività.

A Sturla sono entrate in azione le ruspe per creare una barriera di sabbia nella speranza di arginare la forza delle onde. La lega navale di Quinto ha comunicato ai soci di aver spostato le canoe nei magazzini per metterle al sicuro e ci si mobilita anche a Boccadasse, Voltri, Arenzano e Nervi dove sono state portate a monte più barche possibili. Così prevede l'avviso mareggiata del Comune prima dell'inizio dell'evento ma anche il buon senso.

Cosa fare in caso di mareggiata

Prima dell'inizio dell'avviso di mareggiate il Comune raccomanda di:

Presta attenzione agli aggiornamenti meteo su allertaliguria.regione.liguria.it e sul sito del Comune

Attenersi alle indicazioni fornite dall’Autorità. Si possono ottenere informazioni anche controllando i pannelli stradali, le paline delle fermate autobus, il sito web del Comune e le pagine social della Protezione Civile, oppure seguendo TV, siti e radio locali.

Controllare le notifiche ricevute tramite il servizio di info e allerta della protezione civile su Telegram.

Assicurare preventivamente le barche e le strutture presenti sulle spiagge e nelle aree portuali.

Allontanare dalla spiaggia le piccole imbarcazioni e sposta da moli e banchine le auto e gli altri mezzi posteggiati.

Mettere in sicurezza, assicurandoli o rimuovendoli dalle aree esposte alla mareggiata, tutti gli oggetti che possono essere investiti dalla mareggiata e che possono arrecare danno all’incolumità delle persone, quali ad esempio strutture mobili, specie quelle che prevedono la presenza di teli o tendoni, impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali temporanee.

Durante l'avviso e mareggiata in atto: