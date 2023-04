Ciak si gira: una nuova serie tv con riprese in Liguria

Ciak si gira a Bogliasco. La località del levante è stata scelta come una delle location della serie tv 'Mare Promesso', le riprese inizieranno proprio dal comune del Golfo Paradiso. Prodotta e realizzata da Studio Comunica, sarà integralmente girata in Liguria e racconterà con scenari, paesaggi e atmosfere inedite la nostra regione. Al progetto hanno aderito con entusiasmo moltissimi comuni liguri. Per la serie tv 'Mare promesso' la Marina Militare ha messo a disposizione la nave scuola Amerigo Vespucci, universalmente definita 'la Nave più bella del mondo'. La produzione è seguita e supportata da Genova Liguria Film Commission. La serie sarà presentata nei maggiori festival internazionali e sarà distribuita sulle più importanti piattaforme streaming. Rimanendo a Bogliasco, tra l'altro, andrà in onda il prossimo 7 maggio alle 21,15 su Sky la puntata di "Cucine da incubo" girata a Bogliasco lo scorso mese di novembre con chef Canavacciuolo.

"Siamo davvero felici che la produzione abbia deciso di optare per il nostro comune per alcune delle scene della serie. Bogliasco, incastonata tra mare e collina, caratteristico borgo marinaro, con le sue creuze, le spiagge, i sentieri e le abitazioni colorate incarna perfettamente nell'immaginario dello spettatore il tipico paese ligure. Questa produzione sarà occasione per farci conoscere ancora di più, non solo in Italia", dichiara il sindaco di Bogliasco Luca Pastorino.

Mare promesso, di cosa parla la nuova serie tv girata in Liguria

La trama ruota attorno alle vicende narrative di cinque personaggi alla riscoperta di se stessi, le cui vite si intrecciano, tramite una serie di coincidenze, sul mare della Riviera Ligure. Tutto incomincia con una foto degli inizi del '900 ritrovata in un vecchio baule in Spagna. La foto ritrovata rimanda all'Italia, alla Liguria, precisamente al tratto della sua costa orientale.

C’è Maria, un’antropologa spagnola, quarantenne, appassionata di trekking, che sta seguendo una misteriosa foto che, pertanto, deve raggiungere la Liguria per alcune ricerche sul territorio. Maria è interessata ai santuari nelle piccole comunità. Che cosa sta cercando esattamente Maria?

C’è poi Alain, francese, che vive sulla sua barca a vela, uno sloop inglese in legno di noce. Alain è un lupo di mare che sta lasciando la Francia via mare per entrare in Italia. Deve raggiungere la riviera di levante passando via costa. Lo vediamo mentre con la sua barca si lascia alle spalle la rada di Villefranche all’altezza di Saint-Jean-Cap-Ferrat, lancia al vento un ultimo bacio alla sua Francia che sta per lasciare, forse per sempre.

Altro personaggio è Francesco: 82 anni, incredibilmente caparbio, vuole essere lasciato in pace. Ormai è convinto che la sua vita sia arrivata al termine. Ex allievo della scuola ufficiali sul Vespucci, che gli è rimasta nel cuore. Gli resta un ricordo intenso ed emozionante del periodo trascorso sul Vespucci, che evoca spesso.

Nel suo mondo irrompe Gabriele, un bambino di 10 anni, figlio di Beatrice. Lui ha l'entusiasmo e la forza dei bambini e non ha paura di zittire i malumori di Francesco.

Ci sono poi Beatrice e Gabriele (madre e figlio) La madre è una quarantenne, il figlio ha 10 anni. Beatrice ha subito il trauma della sua famiglia sfasciata. Ha portato il figlio Gabriele al mare sulla riviera ligure per una vacanza.

Sul mare della riviera Ligure la narrazione è pervasa atmosfere dalle tinte malinconiche e fantastiche allo stesso tempo, dove all’avvio della storia, prima che il racconto prenda il sopravvento, prevale il sentirsi sempre fuori posto dei personaggi e una certa solitudine. Certamente è la storia di una ricerca su differenti piani temporali e, per mezzo di un elaborato codice sensoriale curato nei minimi dettagli, sul fascino, sull’incanto l’oblio, sul ricordo e il riconoscere, sulla magia di certe coincidenze, sulla speranza e l’eros.