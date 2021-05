Covid, rimandata nuovamente la Mare e Monti di Arenzano: appuntamento al 2022

La marcia internazionale Mare e Monti di Arenzano è nuovamente annullata: l'evento, che si tiene ogni anno il secondo weekend di settembre e attira migliaia di turisti da tutta Italia e anche dall'estero, si terrà nel 2022.

Dunque niente Mare e Monti per il secondo anno di fila: l'emergenza coronavirus ancora in atto - nonostante l'avvio delle vaccinazioni - non consente agli organizzatori (in gran parte volontari) di muoversi con serenità per organizzare un'edizione in linea con gli standard di sicurezza richiesti.

L'annuncio è arrivato, a malincuore, sulla pagina Facebook della manifestazione stessa: «Troppi ancora i dubbi e le incertezze su come portare avanti l’organizzazione di una macchina complessa che si basa, per massima parte, sulla collaborazione del volontariato. Vogliamo ritornare a marciare in serenità, in presenza di tutti gli amici italiani e stranieri che da sempre vengono a condividere questa bellissima esperienza».

Visto il momento delicato, gli organizzatori fanno sapere che in Europa sono molte le marce appartenenti al circuito IML Walking Association (la stessa associazione internazionale di cui fa parte la Mare e Monti) annullate anche quest'anno, dopo lo stop del 2020: la speranza è di poter riprendere nel 2022 in tutta sicurezza con la camminata non competitiva di due giorni sulle montagne ma anche con i tanti eventi collaterali che animano Arenzano per un intero weekend.