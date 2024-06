Lo spettacolo del comico Marco Rinaldi alla rsa Joy

Mercoledì 19 giugno, la Rsa Joy di via Berghini ai Camaldoli si prepara ad accogliere un evento speciale che promette di portare allegria e buonumore ai suoi ospiti. Il comico Marco Rinaldi, noto per la sua appartenenza al gruppo dei Bruciabaracche, intratterrà i pazienti della residenza con uno spettacolo intitolato "Superbamente", che inizierà alle ore 14.30.

L’iniziativa, fortemente voluta e organizzata dal direttore della residenza Danilo Temporini, è pensata per regalare un momento di gioia e spensieratezza agli anziani, che raramente hanno l’opportunità di uscire e partecipare a eventi ricreativi. "Organizziamo sempre qualcosa che possa allietare la giornata dei nostri pazienti", spiega Temporini.

Marco Rinaldi, con la sua inconfondibile verve comica, creerà un’atmosfera da cabaret attraverso storie, racconti e rime su Genova e i genovesi. Il suo spettacolo promette di mettere in luce il carattere unico dei cittadini genovesi, esplorando le loro tradizioni e peculiarità con episodi divertenti che risalgono fino al medioevo. Grazie alla sua narrazione, gli spettatori saranno trasportati in una vera e propria visita virtuale del centro storico di Genova, con soste obbligate nei luoghi simbolo dei racconti.

L’evento è un regalo significativo per gli ospiti della RSA Joy, che potranno così vivere un pomeriggio diverso dal solito, all’insegna del divertimento e della condivisione. La scelta di portare un comico come Rinaldi, capace di far ridere e di far riflettere, rappresenta un'opportunità preziosa per arricchire il loro quotidiano con un’esperienza culturale e ricreativa.

Lo spettacolo "Superbamente" non solo offrirà risate e momenti di leggerezza, ma contribuirà anche a mantenere vivo il legame con la città di Genova, le sue storie e i suoi personaggi indimenticabili. Un'iniziativa lodevole che mette in evidenza l'importanza di curare non solo il corpo, ma anche lo spirito degli anziani, regalando loro ore di serenità e allegria.