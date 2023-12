Marcia per la Pace, il programma della manifestazione a Genova

Torna a Genova la Marcia per la Pace per lunedì 1 gennaio 2024, manifestazione organizzata dalla Comunità di Sant'Egidio in occasione della Giornata Mondiale della Pace indetta da papa Francesco.

Si inizia alle 15,15 alla Basilica dell'Annunziata, con il concerto del Coro delle Voci Bianche della Fondazione Carlo Felice. Poi, a intervenire sul tema della giornata "Intelligenze artificiali e pace" sarà Rodolfo Zunino, docente di Cyber Security di Unige. Le conclusioni sono affidate all'arcivescovo di Genova padre Marco Tasca.

A seguire, la Marcia per la Pace e alle 18 celebrazione in cattedrale.