Dopo due anni di stop torna la marcia "Mare e Monti" di Arenzano

Torna dopo due anni di assenza la marcia Mare e Monti di Arenzano, con i suoi percorsi sulla costa e sulle alture. È una storia travagliata quella dell'evento negli ultimi anni: dopo due edizioni saltate a causa della pandemia, quest'anno si rischiava di nuovo di non poter organizzare nulla a causa della peste suina.

Proprio ad aprile, però, le restrizioni sono state allentate ed è tornato il via libera alle attività all'aria aperta nell'entroterra colpito dal "lockdown dei boschi". Questo ha permesso ai volontari del Comitato Manifestazioni di Arenzano - in accordo con l'organizzatore, ovvero il Comune - di poter tornare sui sentieri per prepararli all'evento che ogni anno richiama migliaia di turisti da tutto il mondo. Parte dunque ufficialmente la macchina della 37esima edizione della marcia.

Un'organizzazione che parte mesi prima

"Siamo molto contenti di poter annunciare il ritorno della Mare e Monti - dice il sindaco di Arenzano, Luigi Gambino -. Questa mattina (5 aprile 2022, ndr) dopo mesi di confronto ci siamo riuniti con il Comitato Manifestazioni e abbiamo stabilito che ci sono le condizioni per poter organizzare di nuovo la nostra marcia dopo due anni di stop. Partiamo un po' in ritardo rispetto al solito, ma siamo fiduciosi di poter recuperare. È un grande risultato e oggi è l’occasione per ringraziare il Comitato Manifestazioni, che come noi ha sempre creduto di poter organizzare la 37esima edizione della Marcia Internazionale Mare e Monti Arenzano".

L'organizzazione della Mare e Monti, infatti, in genere parte molti mesi prima: indispensabile il lavoro dei volontari che sistemano decine di chilometri dei sentieri sulle montagne, preparandoli per l'evento. La manifestazione - non competitiva a passo libero - prevede due giorni di camminate sui monti con diversi percorsi da scegliere per ammirare le bellezze dell'entroterra e della riviera del Beigua, fino all'Alta Via dei Monti Liguri. Sono previsti anche quest'anno più tracciati di montagna nel Parco Beigua Global Unesco Geopark, di diverse lunghezze e difficoltà di percorrenza; per chi non ama i grandi dislivelli, potrà trovare valida alternativa scegliendo i percorsi della Riviera del Beigua, che lungo la passeggiata Fabrizio De Andrè, costeggiano il mare tra scogliere e macchia mediterranea, arrivando nei centri di Cogoleto e Varazze.

Arenzano in festa

Solitamente le adesioni sono migliaia da tutto il mondo, poiché la marcia è inserita nel circuito internazionale Iml Walking Association. Nel fine settimana dell'evento, anche la stessa Arenzano si riempie di eventi collaterali, mercatini, bancarelle, concerti e sfilate per accrescere l'allegria e - in questo periodo difficile - favorire l'amicizia tra i partecipanti provenienti dai Paesi più diversi, all'insegna dello slogan "Ci unisca il camminare".