Da Voltri al monte Rosa con bicicletta e sci in poco più di 12 ore: il record di Marcello

Da Genova al Monte Rosa, da quota zero a quota 4.554, in 12 ore, 19 minuti e 36 secondi. Questo il nuovo record (il precedente era di due ore e 12 minuti in più) stabilito da Marcello Ugazio con bicicletta e sci, un totale di 241,82 chilometri e + 5470 metri di dislivello in salita. L'atleta piemontese aveva già stabilito un record sullo stesso percorso in bicicletta e poi a piedi, 11 ore e 48 minuti nel 2021.

L'impresa è stata realizzata domenica 16 aprile, è partito intorno all'una di notte dalla spiaggia di Voltri (zero metri sul livello del mare) e ha pedalato per circa sette ore, poi ai piedi del Monte Rosa si è cambiato e con gli sci ai piedi è salito in vetta in circa cinque ore, nell'ultimo tratto ha chiuso con i ramponi da ghiaccio. Già annunciata anche la prossima impresa: da Genova al Monte Bianco in bicicletta e poi a piedi, l'obiettivo è abbassare il record del 2013 stabilito da Nico Valsesia, 16 ore, 35 minuti e 52 secondi.

Classe 1996, Marcello Ugazio è nato in provincia di Novara e vive tra Galliate e Crodo, dove coltiva la sua passione per lo sport. È fortissimo sui pedali e nel trail running (in particolare nella disciplina del vertical) eccelle, tanto da esser entrato nel team Scarpa.