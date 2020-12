Marassi e San Fruttuoso, arrivano le macchine mangia plastica

Arrivano due macchine mangia plastica nei quartieri di Marassi e San Fruttuoso.

In questi giorni gli uomini di Amiu stanno preparando l’area per l’installazione in piazza Martinez, a San Fruttuoso, il passo successivo sarà preparare un altro spazio in piazza Galileo Ferraris.

Le macchine mangia plastica consentono ai cittadini di ricevere buoni sconto da spendere nei negozi convenzionati, oltre che biglietti Amt: basta portare bottiglie e altri flaconi per ricevere i voucher. Le macchine sono già state installate in altri quartieri della città, tra cui la Foce e Quinto.