Scuola, a Marassi arriva l'aula multisensoriale

Nella mattinata di giovedì 27 ottobre 2022 Marta Brusoni, assessore ai servizi educativi 0/6 anni, ha presentato gli spazi predisposti nella scuola primaria 'Anna Frank' di piazzale Paul Valery a Marassi, nell'ambito del piano di allestimento di aule multisensoriali ispirate al metodo Snoezelen. La scuola fa parte del polo R.E.S. (Risorse Educative Speciali) dell’Istituto Comprensivo Montaldo diretto da Marilena Montaquila. All’evento è intervenuta anche Claudia Costanzi, responsabile dell’ufficio diritto allo studio del Comune di Genova.

L’istituto 'Anna Frank' è di una delle sedi della rete cittadina che comprende le scuole d’infanzia comunale 'Guido Rossa' e 'San Pietro'; le primarie 'Mameli', 'Teglia', 'Montanella', 'Fabrizi' e 'Pascoli' insieme alle scuole secondarie di primo grado 'Nino Bixio' e 'Palli Strozzi'. Questo sistema consolida il ruolo di Genova come capofila del Nord Italia nell’ambito delle scuole Snoezelen rendendola protagonista assoluta in ambito nazionale anche a livello formativo.

Il principale obiettivo di questi interventi - realizzati dal Comune di Genova con fondi propri e in collaborazione con Fondazione Carige e altri soggetti - è creare ambienti stimolanti e al contempo distensivi rivolti a tutti i bambini, ma che risultano particolarmente efficaci per bambini in condizioni di disabilità. L’offerta mira ad implementare il benessere psicofisico e l’apprendimento sia durante le attività scolastiche che durante il periodo di frequentazione dei centri estivi.

"Sono particolarmente felice ed orgogliosa di partecipare alla presentazione delle stanze multisensoriali Snoezelen rivolte a tutti i bambini ma particolarmente dedicate a coloro che vivono condizioni di disabilità - ha dichiarato l'assessore Marta Brusoni- ringrazio i genitori, gli insegnanti e tutto il personale scolastico per il loro prezioso impegno quotidiano teso a favorire l’inclusione e l’integrazione dei bambini diversamente abili".

L'approccio Snoezelen, nato in Olanda negli anni Settanta, prevede la costruzione di una relazione sensibile tra il partecipante, l’accompagnatore qualificato e un ambiente controllato in cui sono offerte varie possibilità di stimolazione dei cinque sensi attraverso l'utilizzazione di effetti luminosi, colori, suoni, musiche, profumi, ecc. Questo trattamento, sviluppatosi e diffuso in tutto il mondo, si è rivelato uno strumento efficace durante l'età evolutiva, in particolare nei confronti di bambini con disabilità.