Voltri, i bambini preparano la mappa digitale di Fabbriche: «Qui si impara stando a contatto con il territorio»

Gite e uscite per mappare il territorio, ma anche lezioni in aule "outdoor" per imparare a conoscere e a rispettare l'entroterra: la filosofia delle scuole dell'infanzia e primaria di Fabbriche per apprendere sul campo

Fare didattica non vuol dire solo stare chiusi in aula, o a casa davanti a un computer: lo sanno bene i bambini delle scuole d'infanzia e primaria di Fabbriche, a Voltri, che in questi mesi hanno esplorato il loro territorio imparando a riconoscerne i sentieri, schedando le opere d'arte, gli edifici storici e di archeologia industriale, mappando sentieri, prati e punti panoramici, ogni fascia di età a seconda delle sue possibilità. Il tutto al fine di realizzare una mappa digitale per turisti e visitatori.

Si parte così, conoscendo l'entroterra, per imparare a rispettarlo e a riqualificarlo. E l'esempio virtuoso di Fabbriche ha consentito anche ai bambini, in tempo di pandemia, di passare molto tempo all'aria aperta, sfavorendo la circolazione di possibili contagi. «In effetti - dice a GenovaToday la maestra Irene De Filippi - la scuola di Fabbriche non è rimasta chiusa neanche un giorno causa covid». Ma com'è nata questa idea? «Pensiamo che l'apprendimento possa essere tale se è emozionante, significativo, se i bambini grazie all'esperienza riescono a imparare capacità critiche che poi rimarranno loro per tutta la vita» continua Irene. Per la scuola di Fabbriche, nell'entroterra di Voltri, tutto ciò si è tradotto nel passare tanto tempo all'aria aperta: «Abbiamo ricreato le aule all'aperto riscoprendo la natura - continua l'insegnante - e abbiamo costruito oggetti con materiali di recupero, predisposto un orto, imparato a colorare pestando le bacche nel mortaio, insomma tutto quel che fa parte della cosiddetta 'outdoor education'».

Non solo, perché i bambini hanno anche fatto gite ed escursioni: «Abbiamo organizzato uscite una volta alla settimana in modo da stare fuori tutto il giorno, in quasi ogni condizione meteo. Così i bimbi hanno imparato a regolarsi, conoscendo il loro territorio e apprendendo i segreti della natura». Fuori, i piccoli alunni hanno segnato sentieri e luoghi di interesse per ricreare poi una mappa online. E scoprendo la ricchezza di un territorio dietro casa, ma spesso sconosciuto. «Hanno scoperto luoghi vicinissimi a scuola ma spesso nascosti, a volte un po' impervi - spiega Irene - e la cosa più bella è che sono rimasti così colpiti che nel weekend tornano con i genitori, fanno scoprire agli 'adulti' questi posti, e contribuiscono anche a tenerli puliti. Si riqualifica così una porzione di territorio. Noi insegnanti, uniti anche da uno splendido feeling, vorremmo continuare in questa direzione: il territorio deve diventare il collante tra ragazzi, famiglia e società. E ovviamente scuola, perché questa è educazione civica».

«Il risultato di questo lavoro sarà una mappa digitale turistica - conferma Matteo Frulio, altro insegnante che ha preso parte al progetto - e mostra tutte le cose interessanti che Fabbriche, forse una zona poco conosciuta, può offrire. Stiamo parlando di un'area compresa nel Beigua Unesco Geopark, e ci sono diversi sentieri belli e facili che possono essere sfruttati per fare attività all'aperto, specie in un momento in cui le attività outdoor sono consigliate».