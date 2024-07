"Baby pit stop", entro fine anno altri 5 in arrivo: la mappa, dove trovarli

Altri cinque "Baby pit stop" arriveranno a Genova entro la fine dell'anno: questi punti, pubblici e gratuiti, che ora sono 41, diventeranno dunque 46 nei prossimi mesi. Ad annunciarlo in consiglio comunale è l'assessora al Sociale del Comune Lorenza Rosso.

A sollevare l'argomento era stato il consigliere comunale di Vince Genova Valter Pilloni, chiedendo informazioni su come individuare questi punti gratuiti dotati di fasciatoio, poltroncine dove poter allattare e prodotti per l'igiene dei neonati.

Attualmente, a Genova, come scritto sono allestiti 41 "Baby pit stop" pubblici di cui cinque realizzati l'anno scorso, e che si trovano presso uffici, musei, biblioteche, mercati e bagni pubblici presidiati. A questi punti si aggiungono sei "punti latte" presso la Asl 3 genovese, più due presenti presso la biblioteca Kora e il centro Varcare la soglia.

La mappa dei "Baby pit stop": dove si trovano a Genova

"I Baby pit stop - dice Rosso - sono ambienti protetti, accoglienti e attrezzati che offrono ospitalità, al riparo da eventi metereologici, sia alle famiglie genovesi sia ai turisti sempre più presenti in città. Dal 2023 il coordinamento e l’allestimento di questi punti a Genova è curato da Agenzia per la famiglia (direzione di area Politiche sociali e welfare cittadino)".

Per aiutare le famiglie a conoscere il servizio, sono stati predisposti una scheda nella sezione Servizi del sito del Comune, la mappa geolocalizzata 'Servizi per famiglie' curata da Agenzia per la famiglia e inserita nel Geoportale del Comune di Genova; cartelli plurilingue affissi presso gli uffici Iat (con Qr code della mappa), locandine e volantini di cui sarà curata la diffusione presso uffici, servizi e farmacie".