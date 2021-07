Spugne fritte in piazza Manin, allarme per cani e gatti

Spugne fritte in piazza Manin sono state avvistate intorno alle ore 11. Si tratta di spugne fritte mischiate con le crocchette, sono state rimosse da una volontaria.

Massima allerta quindi per tutti i proprietari di cani, visto che sono pericolosissime e potenzialmente letali, nel caso vengano mangiate dagli animali. Non contengono veleno, ma si gonfiano nello stomaco dell'animale che, se non operato urgentemente, rischia la morte.