Cartellone pubblicitario contro l'invio di armi in Ucraina

Un cartellone gigante in corso Europa per dire no all'invio delle armi in Ucraina. È l'iniziatiava dell'ex senatore, oggi consigliere comunale a Genova di Uniti per la Costituzione, Mattia Crucioli.

"Il primo manifesto autofinanziato grazie ai contributi degli attivisti genovesi di Uniti per la Costituzione - scrive Crucioli su Facebook - Esprimeremo il nostro dissenso in tutti i modi possibili, anche così".

Poi l'appello per tappezzare la città: "Chi desidera contribuire per vedere altri manifesti come questo in giro per la città, può contattarci e chiederci indicazioni all'indirizzo mail: gruppounitiperlacostituzione@comune.genova.it".