"No ai depositi chimici e alla linea del Campasso", i Comitati lanciano la manifestazione

Comitati, associazioni, circoli e parrocchie della Valpolcevera e di Sampierdarena-San Teodoro hanno organizzato un presidio sotto la sede della Prefettura per dire "No alla collocazione dei depositi chimici a Ponte Somalia e all'attivazione della nuova linea merci Porto-Campasso-Certosa-Rivarolo-Fegino". Appuntamento fissato per mercoledì 28 giugno alle ore 10.

"Chiediamo al Prefetto, insieme ai municipi Centro Ovest e Valpolcevera, di convocare l'autorità di sistema portuale, il sindaco e le ferrovie a un tavolo con i comitati, come previsto da un voto all'unanimità in consiglio comunale - si legge in una nota -. Ci battiamo contro scelte che riteniamo pericolose per la città e abbiamo il diritto di essere ascoltati. Diciamo no ai depositi davanti alle banchine di Sampierdarena su ponte Somalia e al treno con merci pericolose tra le case di via Ardoino e sotto l'ospedale Villa Scassi. Vengono manovrati al Campasso - scrivono ancora i Comitati - e proseguono la corsa attraverso Certosa, Rivarolo e Fegino".

"L'autorità di sistema portuale deve fermare il progetto di trasferimento dei depositi Carmagnani e Superba - concludono i Comitati - perché è pericoloso per salute e sicurezza degli abitanti, provoca disoccupazione, riduce le potenzialità del porto, aumenta le aziende a rischio di incidente rilevante del porto e raddoppia il numero dei treni merci che trasportano sostanze potenzialmente esplosive".