Sabato a Genova la manifestazione nazionale "Abbassate le armi, alzate i salari"

Tutto pronto per la manifestazione nazionale organizzata dal Calp, che si terrà sabato 25 febbraio alle 14,30 al ponte Etiopia, in lungomare Canepa. Oltre al corteo, sciopero di 24 ore in tutti i porti italiani.

Titolo della manifestazione è "Abbassate le armi, alzate i salari" e al centro della protesta sono guerra, traffico d'armi e morti sul lavoro.

"Negli ultimi mesi - spiega Usb porto di Genova - abbiamo assistito ad alcuni avvenimenti che impongono prima di tutto una profonda riflessione all’interno della nostra comunità. Un pugno di società private sta conquistando il controllo dei nostri porti e inizia a dettare legge imponendo nuove regole sull’organizzazione del lavoro e mettendoci in competizione l’uno con l’altro. Lo Stato italiano, invece di promuovere leggi per aumentare i salari a fronte dell’inflazione all’11% e a un carovita insostenibile, ha deciso di portarci in guerra spendendo miliardi di euro in armamenti da inviare in Ucraina. Armi che passano dai nostri porti e che servono a uccidere lavoratori come noi, nel Porto di Monfalcone, poi Genova e ancora prima Livorno".

Ad aderire, anche il M5s: "Andiamo sempre ovunque ci sia la parola 'pace' - fa sapere il coordinatore provinciale del M5s Genova Stefano Giordano -. Appoggiamo, inoltre, e pienamente, le rivendicazioni dell’Unione sindacale di base: deporre le armi, innalzare i salari. Senza pace tra i popoli non c’è democrazia e senza giustizia sociale non c’è dignità. La pace, così come il salario minimo garantito, è una stella del M5S e senza di essa non si costruisce il futuro".

Anche Pci e Fgci hanno aderito alla manifestazione di Genova: "La guerra tra Russia ed Ucraina, con tutto il suo carico di distruzione, di sofferenza, di morte imperversa, ma la ricerca della pace non è all’ordine del giorno. È ora di dire basta, di operare per il cessate il fuoco, per il dialogo, per una soluzione negoziata del conflitto. È ora di rompere con la logica della guerra, di operare per la pace, è ora di dire fuori l’Italia dalla Nato, di chiamare a raccolta tutti i soggetti politici, sindacali, sociali per dare vita ad una grande manifestazione nazionale avente tali obiettivi, per rispondere alla volontà della maggior parte del popolo italiano".

Il segretario nazionale di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo, sarà a ponte Etiopia: "I parlamentari e i governi che hanno scelto la via della guerra per procura contro la Russia sono corresponsabili come Putin e Zelensky di questo massacro che poteva essere evitato e che va interrotto al più presto".