Manifestazione Ansaldo in centro: percorso e traffico

É partito il corteo organizzato in segno di solidarietà ai lavoratori denunciati nell'ottobre 2022 nell'ambito delle proteste legate all'Ansaldo.

In quell'occasione, ormai più di un anno fa, venne bloccato la barriera autostradale di Genova Ovest e fu occupato l'aeroporto, ma 16 manifestanti (14 dipendenti di Ansaldo e due del porto) vennero denunciati e oggi si terrà l'udienza preliminare.

Tra i capi di accusa ci sono il blocco stradale, l'incendio e: "Potrebbero portare fino a 7 anni di reclusione" ha spiegato la Fiom.

Questa nuova manifestazione è organizzata da Rsu Fiom e Fim-Cisl Ansaldo Energia.

Il corteo di oggi: dove e quando

Camba l'itinerario previsto del corteo che percorrerà: Balbi - P.zza della Nunziata-P.zza Portello - P.zza Fontane Marose - Via XXV Aprile - P.zza De Ferrari - Via XX Settembre - Via 5 Dicembre.

Aggiornamento ore 10: POLIZIA LOCALE : strada Aldo Moro chiusa Via Delle Casaccie per manifestazione