Manesseno, l’ufficio postale torna operativo con orario pre pandemia

Poste Italiane annuncia un graduale ripristino dell’offerta dei servizi su tutto il territorio, in via Poiré si torna all’apertura sei giorni su sette

Poste Italiane torna gradualmente agli orari pre-pandemia di coronavirus.

Da lunedì 15 febbraio l’ufficio di Manesseno in Via Poirè resterà aperto dalle 8:20 alle ore 13:35 dal lunedì al venerdì e il sabato fino alle 12:35. Si tratta di uno dei 120 uffici postali di Genova e provincia che torna a operare come nel periodo precedente al covid, adottando però una serie di misure di sicurezza anti contagio.

«L’azienda - fa sapere Poste Italiane - ha avviato un programma di screening con tamponi rapidi che coinvolge, su base volontaria, circa 520 dipendenti degli Uffici Postali della provincia genovese, allo scopo di individuare per tempo eventuali casi di positivi asintomatici al Covid-19 limitando così il diffondersi del contagio».

Poste Italiane ha inoltre chiesto per i dipendenti che svolgono la loro attività a contatto con il pubblico l’accesso prioritario alla campagna di vaccinazione in corso. Inoltre, negli Uffici Postali del genovese sono stato installati dei termoscanner per la rilevazione della temperatura corporea, davanti ai quali i clienti dovranno sostare pochi secondi prima di poter accedere nella sala al pubblico. L’accesso sarà interdetto nel caso di temperatura rilevata superiore ai 37.5°».