Nelle farmacie mancano le medicine: "Produttori in affanno"

Un decongestionante per la sinusite? Introvabile. Così come una serie, tra gli altri, di antinfiammatori e antibiotici. Sono centinaia i farmaci che da alcune settimane sono praticamente introvabili nelle farmacie genovesi. Non è un fenomeno locale ma nazionale con ripercussioni, dunque, su tutte le città.

All'origine di questa mancanza ci sono più fattori come l'assenza di materie prime in parte dovuta alla guerra e il rallentamento della produzione in Cina a causa della ripresa del covid. "Molti blister sono stati mandati in Ucraina durante la prima emergenza e ora scarseggiano da noi", spiegano da Dr. Max in via Nino Bixio davanti a una lunga coda di clienti alla ricerca di farmaci anti influenzali e altri prodotti per i malanni di stagione.

Ad influire sull'irreperibilità delle medicine è anche il caro benzina: per via dell'aumento del carburante, qualora disponibili, i prodotti vengono riforniti con meno frequenza per fare meno viaggi e risparmiare di più. Non ultima la difficoltà per i produttori di trovare alluminio e vetro per confezionare i farmaci. Molti materiali per il packaging vengono acquistati all'estero ed è ora più arduo trovarli.