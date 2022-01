Lascia le figlie sole al parco, madre denunciata. Il pediatra: “Manca una rete sociale”

Una mamma denunciata per aver lasciato andare le figlie (7 e 12 anni) sole al parco giochi. É successo nei giorni scorsi a Bolzaneto, e per i carabinieri intervenuti si è trattato di abbandono di minori.

Sul caso è intervenuto anche il pediatra genovese Aberto Ferrando: "Non entro in merito alla vicenda di cui non conosco tutti gli aspetti ma ne approfitto per segnalare una enorme malattia della nostra società: la solitudine e la mancanza di una rete sociale", scrive il dottore.

"Se non esiste una famiglia una mamma è sola a gestire la casa e i figli. In questo caso altre mamme hanno segnalato la vicenda che ora seguirà un iter giudiziario. Speriamo bene per le bambine e per la mamma".

"Viviamo in città e in palazzi (a volte case dormitorio) e non conosciamo neanche i nostri vicini - aggiunge il pediatra - quando nasce un bambino arrivano tanti consigli e, spesso, tante critiche di cui nessuno, tanto meno una mamma, ha bisogno e che spesso fanno male".

Il dottor Ferrando si schiera dalla parte delle mamme: "Quasi sempre, sole, senza aiuti, stanche e spesso non hanno né il tempo né il diritto di lamentarsi. Alle poche mamme che non lavorano fuori casa non viene riconosciuto il durissimo lavoro di gestire la casa e i figli e quelle che lavorano fanno due lavori: lasciate almeno il diritto di essere stanche".

E suggerisce ai genitori, soprattutto alle madri, di prendersi del tempo per sè: "Cerchiamo di frequentare altre mamme, altre coppie, di conoscere i nostri vicini e di parlare anche dei nostri sentimenti, di eventuali malesseri. Parlare, e avere qualcuno che ci ascolta, aiuta a sfogarci e a scaricare ansie e stress".