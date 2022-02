L'arrivo del maltempo tra neve e grandine: auto bloccata, intervengono i Vigili del Fuoco

Come da previsioni, il maltempo e la neve sono arrivati sulla Liguria nella notte tra ieri e oggi (martedì 15 febbraio) e molti cittadini dell'entroterra si sono svegliati con un panorama decisamente imbiancato. Si segnalano nevicate in particolare al Fado, in valle Stura e Scrivia, e in generale nell'entroterra genovese.

Si ricorda che l'allerta meteo neve è terminata su tutta la Liguria.

I disagi sul territorio

Disagi vicino alla costa a causa di una grandinata che nella notte si è abbattuta a Santa Maria del Campo, frazione di Rapallo, rendendo il manto stradale scivoloso.

In più, sempre nella notte, a causa della neve, un'auto è rimasta bloccata a Borgo Fornari, località Panigasse, andandosi ad appoggiare al guard rail e ostruendo il transito di altri mezzi. I Vigili del Fuoco hanno rimosso il mezzo grazie a un argano manuale liberando la strada.

Le previsioni

Per quanto riguarda le previsioni, ancora oggi sono possibili nevicate deboli fino a fondovalle sulle alture nel centro della regione e, sopra Genova e Savona, anche oltre 200-300 m. Sui rilievi del levante deboli nevicate oltre 800 m con possibili spolverate a quote inferiori. Venti inizialmente forti (50-60 km/h) e rafficati settentrionali nella parte centrale della regione, in progressiva attenuazione dalla mattinata. Mare in aumento a molto mosso a levante per onda lunga di libeccio.

Mercoledì, dopo una temporanea attenuazione, moto ondoso in nuovo aumento fino a molto mosso dal pomeriggio per onda formata di libeccio.