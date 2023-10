Maltempo, fine allerta e previsioni meteo in Liguria

Termina alle 8 di oggi, martedì 31 ottobre, l'allerta gialla sul centro e prosegue fino alle 12.59 sul levante e altre zone.

Nel dettaglio:

zona B (centro): l’allerta arancione è terminata alle 23.59, segue allerta gialla fino alle 7.59 di martedì 31 ottobre

zona C (levante): l’allerta arancione è termina alle 23.59 sui bacini piccoli e segue allerta gialla fino alle 12.59 di martedì. Sui bacini medi e grandi, arancione fino alle 5.59 di domani, poi gialla fino alle 12.59.

zona E (versanti padani di levante): l’allerta arancione è terminata alle 23.59, segue allerta gialla fino alle 07.59 di martedì 31 ottobre

zona A, D (ponente e versanti padani di ponente): allerta gialla terminata alle 23.59 (bacini piccoli e medi).

Cosa è successo

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone hanno fatto il punto della situazione, partendo dall'episodio più critico dell'ondata di maltempo che ha colpito la Liguria nelle ultime ore, la frana all’altezza di Rezzoaglio. "L’obiettivo - hanno detto - è riaprire a senso unico alternato entro martedì sera la provinciale 586, interrotta a causa di una frana all’altezza di Rezzoaglio. Con il sindaco Marcello Roncoli abbiamo fatto il punto delle criticità emergenziali, ma al momento non sussiste la necessità di trasferire persone dalle rispettive abitazioni. Garantiamo servizi di emergenza sanitaria da terra con viabilità alternativa, e ovviamente è allertato l’elisoccorso in caso di necessità".

Le previsioni meteo di Arpal

OGGI MARTEDI’ 31 OTTOBRE: Nelle prime ore residua instabilità con possibili rovesci o temporali per il transito della saccatura, accompagnato da aria più fredda in quota. Alta probabilità di temporali forti/organizzati su BCE, bassa probabilità su D, tendenza a esaurimento dei fenomeni in mattinata. Venti forti (50-60 km/h) meridionali su AC e nella notte sui rilievi di BE, rafficati specie sui capi e sui crinali. Mare agitato per onda di libeccio con mareggiate su coste esposte di A, parte orientale di B e su C.

MERCOLEDI’ 1 NOVEMBRE: Possibili rovesci sparsi e locali temporali fino a moderati specie su BCE per il transito di un nuovo disturbo in quota e l'insistenza di un flusso umido meridionale. Venti localmente forti (40-50 km/h) dai quadranti meridionali. Mare molto mosso per onda di libeccio su C in progressiva scaduta.

I danni del maltempo

Sono stati più di cinquanta gli interventi svolti dai Vigili del Fuoco di Genova dalla tarda serata di domenica 29 alle ore 20 di lunedì 30 ottobre 2023. La zona più colpita dal maltempo è stato il levante genovese che, oltre alla frana di Rezzoaglio, ha richiesto molti interventi dovuti al maltempo per alberi pericolanti e lievi dissesti idrogeologici. Interventi simili sono stati svolti anche nella zona di Bolzaneto e nel busallese.