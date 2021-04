Make a Wish: a Genova si avvera il desiderio del piccolo Marco

Speciale tappa genovese per Make a Wish onlus, che dal 2004 realizza i desideri di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie.

Il protagonista della giornata, il piccolo Marco, vedrà il suo sogno realizzarsi nella cornice del Porto Antico.

Marco, che ha solo sei anni ma è affetto da aplasia midollare, nonostante le invasive cure mediche e le numerose operazioni cui è stato sottoposto, non ha mai smesso di viaggiare con la fantasia.

Da tempo si è appassionato alle fantastiche avventure di Super Mario, e nei prossimi giorni potrà finalmente sognare a occhi aperti e salire, assieme al suo Super-Amico, sulla grande ruota panoramica per vedere dall'alto le meraviglie di Genova.

Ma non solo, perché molte saranno infatti le attività e i giochi pensati per rendere indimenticabile la giornata di Marco: il bowling, la caccia al tesoro, la pesca, lo scoppio di palloncini, il fuoco da spegnere, il giro sulla ruota in compagnia della Principessa Peach, il giro in risciò.

Il porto genovese si trasformerà in una vera e propria avventura di Super Mario!