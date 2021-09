Make-a-wish: all'Acquario si avvera il desiderio del piccolo Leonardo

Il bambino ha trascorso una mattinata davanti alle vasche e il pomeriggio in barca per avvistare delfini e balenottere

Leonardo aveva un sogno: "vedere tantissimi pesci". L'associazione Make-A-Wish Italia ha esaudito il suo desiderio invitandolo all'Acquario di Genova.

Affetto da neuroblastoma, gli ultimi cinque anni del bimbo, originario del Lazio, sono stati molto difficili; dopo chemioterapia, immunoterapia e interventi ora Leonardo affronta la malattia grazie a un protocollo sperimentale. Eppure, il bimbo non si è mai lamentato - riferiscono i volontari - la sua forza deriva anche dalle sue passioni: gli animali, gli insetti e soprattutto i pesci.

"Adora il mondo marino - racconta il padre - grazie a lui ho scoperto tantissimi pesci di cui lui non conoscevo neppure l'esistenza". Il grande desiderio di Leonardo, dunque, era proprio quello di far visita a un acquario pieno di pesci di ogni specie, piccoli, grandi e colorati.

Ci ha pensato Make-A-Wish: Leonardo nella mattina del 27 agosto ha potuto visitare l’Acquario, rimanendo stupito di fronte a ogni vasca ammirando i suoi amici del mare. Al pomeriggio è stato portato al Galata Museo del Mare e sulla ruota panoramica al Porto Antico di Genova.

Il giorno dopo il bimbo è salpato insieme al Consorzio Liguria via Mare per un tour di avvistamento cetacei per, infine, trascorrere l'ultima notte a Nervi dove l'indomani ha potuto visitare il parco.

Make-A-Wish Italia, onlus con sede a Genova che dal 2004 opera su tutto il territorio realizzando i desideri di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie