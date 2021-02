Maggiordomo di quartiere, al via il bando 2021: come partecipare

Agoracoop ha diffuso le informazioni per partecipare, la domanda può essere ritirata sino al 4 marzo

È attivo il nuovo bando del progetto progetto “Passepartout – Maggiordomo di quartiere”, iniziativa che prevede l’inserimento di 21 persone sul territorio per il sostegno di chi è in temporanea difficoltà.

Al bando possono partecipare persone con più di 18 anni che:

- abbiano lo status di disoccupati (come disciplinato da D. Lgs. 4/2013 e 150/2015

- siano residenti in Liguria

- abbiano conoscenza della lingua italiana

- abbiano assolto obbligo formativo

- abbiano ISEE inferiore a 20.000 euro

I maggiordomi di quartiere verranno formati attraverso corsi ed esperienze sul campo, per essere poi in grado di rispondere alle esigenze delle fasce di popolazione più fragili: dall’accoglienza alla consegna di oggetti di prima necessità passando per piccole commissioni, i maggiordomi di quartiere sono già diffusi capillarmente sul territorio della Liguria, e l’iniziativa viene portata avanti da Regione Liguria insieme con associazioni

Maggiordomo di quartiere, come inviare la domanda

La domanda di iscrizione al bando 2021 può essere ritirata dall’8 febbraio al 4 marzo 2021 alle ore 12 e riconsegnata:

- tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,30 presso ISFORCOOP – Salita Nuova Nostra Signora del Monte 3c – 16143 Genova – 010 837301

- tutti i giorni dalle 9,30 alle 17,00 presso AGORA – vico del Serriglio 3 – 16124 Genova – 010 2091901.

La domanda di iscrizione, in regola con le vigenti normative sull’imposta di bollo (apporre marca da bollo da € 16,00), debitamente compilata, dovrà essere presentata completa della seguente documentazione:

- curriculum vitae modello Europass;

- autodichiarazione attestante lo stato di disoccupazione;

- copia documento di identità in corso di validità;

- 2 fototessere

- ISEE inferiore a 20.000,00 euro

Le domande potranno essere inviate anche via mail, scansionate e con in allegato il documento di identità. Sarà necessario in questo annullare a cura dell’utente la marca da bollo, apponendo una firma sulla stessa. La documentazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo mail: maggiordomodiquartiere@agoracoop.it