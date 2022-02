Ex magazzini del sale, arrivate due offerte per la gestione. Garassino: "Presto l'aggiudicazione"

Sarà un'associazione sportiva (o un insieme di associazioni unite da patto di collaborazione) a prendersi cura per sei anni della parte ristrutturata dei Magazzini del sale di Sampierdarena: al comune sono arrivate due offerte e a breve si procederà all'aggiudicazione del bando.

L'argomento è stato affrontato in consiglio comunale da Davide Rossi (Lega), che ha chiesto quale futuro per i magazzini. La struttura è stata oggetto di un'opera di riqualificazione ma, sostiene Rossi, "i cittadini pretendono che gli spazi recuperati siano affidati a chi mette in campo progetti che garantiscano una continua fruizione dello spazio. A questo edificio è connessa anche una nuova prospettiva per Sampierdarena. Capire cosa ci sarà dentro il manufatto è un tassello fondamentale per la riqualificazione della via e di tutta la delegazione".

In più, Rossi ha puntato il dito su un'altra questione: "L'area sconta da decenni un'occupazione abusiva. Dev'essere liberata come successo al Lagaccio, arrivando alla riqualificazione complessiva del magazzino e del suo interno liberandolo dagli abusivi, vorrebbe dire investire seriamente sul futuro del quartiere".

L'assessore al Patrimonio Stefano Garassino ha confermato che "per la parte recentemente ristrutturata, di circa 478 metri quadri, è stato pubblicato un bando rivolto all’uso associativo sportivo per 6 anni, sono pervenute due offerte progettuali e a breve verranno pubblicati i risultati, ho chiesto di avere i verbali della commissione. Considero la riqualificazione come tassello molto importante per la riqualificazione di tutto il quartiere, dunque tengo molto che l'aggiudicazione consenta una fruizione totale, con l'utilizzo degli spazi per più ore possibili durante la giornata".