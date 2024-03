Premiati con il Genovino d'argento i nuovi 'Maestri del lavoro': chi sono

Nel pomeriggio di sabato 16 marzo 2024, presso la Sala delle Grida della Borsa di Genova, si è svolta la cerimonia istituzionale per 12 cittadini, insigniti nel 2023 del titolo di 'Maestro del Lavoro'. Contestualmente sono stati premiati anche alcuni 'Maestri Anziani' che hanno raggiunto i 20 e i 30 anni di carriera all’interno di aziende ed enti genovesi. Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore alle Politiche del lavoro Mario Mascia, il console provinciale di Genova Maria Rosaria Esposito Venezia e il console regionale della Liguria Fausto Lodi.

Hanno ricevuto il Genovino d’argento come riconoscimento comunale per essersi distinti nel mondo del lavoro i neo 'Maestri' Andrea Bignone, Roberto Cantatore, Roberto Casazza, Maurizio Damonte, Giancarlo Ghilino, Barbara Meriggioli, Domenico Piccardo, Maurizio Porcile, Paola Rogna, Elisabetta Sammarruco, Enrico Scalzi e Bruno Tirasso.

A consegnare il prestigioso riconoscimento l’assessore alle Politiche del lavoro Mario Mascia: "Vi siete distinti nei più svariati campi del mondo del lavoro - ha detto -, e negli anni delle vostre carriere avete dimostrato passione, dedizione e merito. Noi oggi viviamo in una Genova che avete contribuito a rendere grande con la vostra professionalità e laboriosità e per questo siete un esempio per le nuove generazioni".