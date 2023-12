La maestra rivela che Babbo Natale non esiste, Salvini: "Perché rubare un sogno ai bimbi?"

"Perché rubare un sogno e un sorriso ai bimbi, che attendono per mesi la notte più bella dell’anno? Perché??? Da papà, penso che questa maestra abbia commesso una vera sciocchezza".

Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini è intervenuto sul caso di una maestra di quarta elementare a Sestri Ponente che, durante una discussione in classe, ha rivelato ai suoi alunni che Babbo Natale non esiste. La storia è stata raccontata ieri sulle pagine del SecoloXIX e il ministro non si è fatto mancare il post social per prendere le parti dei genitori che sono insorti dopo l'intervento dell'insegnante.

Dalle chat scolastiche alle pagine di quartiere, alcune famiglie si sono lamentate per aver dovuto accogliere a casa dei bambini sconsolati. La dirigente scolastica interpellata da mamme e papà ha fatto sapere che la maestra, con 40 anni d'insegnamento nella scuola primaria, è disponibile a incontrarli per un confronto...in pieno spirito natalizio.