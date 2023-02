Madrine e padrini solo se in possesso dei requisiti, lo stabilisce un decreto della diocesi

"A coloro che sono chiamati a svolgere il servizio di padrino e di madrina è chiesto di far parte della Comunità cristiana, attraverso un cammino di Fede condiviso con altri fratelli e che comprenda, anche in modo graduale: la Messa domenicale, un momento di riscoperta o approfondimento della Fede, di nutrimento spirituale, di condivisione con i fratelli e di servizio nella carità".

Così inizia il decreto arcivescovile, datato 11 febbraio 2023 e firmato da monsignor Marco Tasca, che entrerà in vigore il 3 dicembre 2023, con valore ad experimentum e ad triennium, ovvero sperimentale e in vigore per un triennio.

"Ogni Comunità e ogni Pastore - si legge nel decreto - saprà offrire occasioni per realizzare tutto ciò (il suddetto 'cammino di Fede' ndr.) secondo le possibilità della Parrocchia e quanto potrà essere suggerito dalla creatività pastorale. Tra i possibili cammini da proporre, si suggeriscono momenti di ascolto e condivisione della Parola di Dio, secondo modalità indicate attraverso appositi strumenti forniti dall'Ufficio Catechistico Diocesano".

"Tutti coloro che non vogliono partecipare ai momenti di crescita spirituale come sopra proposti - prosegue il decreto -, non abbiano i requisiti richiesti o si trovano in situazioni non compatibili con un’effettiva testimonianza cristiana (cf. 874 §§1-2 C.I.C.), non possono svolgere l'incarico di padrino e di madrina".

"A quelle persone - si legge ancora - 'indicate dalla famiglia che, pur non avendo i requisiti prescritti, esprimono pur sempre una positiva vicinanza parentale, affettiva ed educativa' si può, eventualmente, offrire l'opportunità di prendere parte alla Celebrazione solo come testimoni del Rito sacramentale (cf. E.I., Incontriamo Gesù. Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia, n. 70; cf. can. 875 C.I.C.). In tal caso, sul Registro dei Battesimi e delle Cresime si indichi come 'testimone' la persona scelta".

"La Comunità cristiana è sempre chiamata a essere partecipe nel trovare vie idonee per far maturare, in particolare nella Parrocchia e nel Vicariato, il servizio di padrino e di madrina; allo stesso modo, la Comunità si renda presente al momento della celebrazione dei Sacramenti dell'iniziazione cristiana", conclude.